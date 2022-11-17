People: Брэд Питт встречается с Инес де Рамон
2022-11-17 00:29
Журнал People со ссылкой на собственные источники сообщает, что Брэд Питт уже несколько месяцев встречается с законодательницей моды 32-летней Инес де Рамон.
Де Рамон, работающая в ювелирном бренде Anita Ko, была сфотографирована вместе с актером в воскресенье в театре Orpheum в Лос-Анджелесе, где они присутствовали на концерте Боно.
Источник утверждает, что Питт влюблен в де Рамон. В этом году она рассталась со своим мужем, звездой «Дневников вампира» Полом Уэсли.
По словам инсайдера, Брэд Питт и Инес де Рамон познакомились через общего друга.
Опубликовано: Светлана Репина
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