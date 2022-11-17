NBC: республиканцы получили контроль над палатой представителей Конгресса США

Американские СМИ уведомляют, что республиканская партия Соединённых Штатов получает контроль над палатой представителей в местном Конгрессе.

Телеканал NBC сообщает, что 17 ноября члены республиканской партии США смогли получить необходимые 218 мест в Конгрессе по итогам промежуточных выборов в стране, что даёт республиканцам контроль над палатой представителей. Действующий американский президент Джо Байден уже поздравил республиканскую партию с победой на выборах, заявив о готовности к сотрудничеству с ними.

Вместе с тем ранее Байден заявил, что переход Конгресса под контроль республиканцев сделают два следующих года его президентства крайне тяжёлыми, поскольку с высокой долей вероятности сторонники Дональда Трампы попытаются объявить импичмент нынешнему президенту.