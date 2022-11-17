Кого и почему тянет на сладенькое: экспертное мнение нутрициолога

В определенные моменты жизни может возникать непреодолимая тяга к тем или иным продуктам, например, хочется соленого, острого, кислого. О чем говорит сильное желание поесть сладкого, расскажет Светлана Перес.

Тяга к сладостям бывает неспроста. Особенно у людей, которые в остальное время довольно спокойно относились к таким лакомствам или были к сладкому вообще равнодушны.

Обычно такие желания связаны с хроническим стрессом и чрезмерным утомлением.

Светлана Перес:

«В шоколаде содержится аминокислота триптофан (помогает преодолеть утомляемость). А еще шоколад повышает уровень серотонина, дофамина и окситоцина. Как правило, сладкого нам хочется не только при стрессе, но еще и при остром дефиците магния, хрома, фосфора»

Но если умеренное потребление сладостей будет даже во благо, то перебор с десертом явно не сулит ничего хорошего.

В сладких продуктах не только много сахара, там еще фруктоза, лактоза, многоатомные спирты.

В большом количестве эти вещества ведут к проблемам с кровообращением, расстройству ЖКТ, нарушениям функций органов дыхания.