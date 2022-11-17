Кого и почему тянет на сладенькое: экспертное мнение нутрициолога
В определенные моменты жизни может возникать непреодолимая тяга к тем или иным продуктам, например, хочется соленого, острого, кислого. О чем говорит сильное желание поесть сладкого, расскажет Светлана Перес.
Тяга к сладостям бывает неспроста. Особенно у людей, которые в остальное время довольно спокойно относились к таким лакомствам или были к сладкому вообще равнодушны.
Обычно такие желания связаны с хроническим стрессом и чрезмерным утомлением.
Светлана Перес:
«В шоколаде содержится аминокислота триптофан (помогает преодолеть утомляемость). А еще шоколад повышает уровень серотонина, дофамина и окситоцина. Как правило, сладкого нам хочется не только при стрессе, но еще и при остром дефиците магния, хрома, фосфора»
Но если умеренное потребление сладостей будет даже во благо, то перебор с десертом явно не сулит ничего хорошего.
В сладких продуктах не только много сахара, там еще фруктоза, лактоза, многоатомные спирты.
В большом количестве эти вещества ведут к проблемам с кровообращением, расстройству ЖКТ, нарушениям функций органов дыхания.
Опубликовано: Храмова Оксана
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