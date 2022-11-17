Пережив позор на детсткой площадке, американка сбросила 60 кг

Молодая женщина хотела помочь маленькому сыну на горке и съехать вместе с ним, но в итоге застряла, и мужу пришлось ее вызволять.

После родов вес молодой мамы из Вашингтона вырос до120 килограммов, но однажды ее жизнь сделала кругой зигзаг.

Импульсом к переменам стала история, пережитая 25-летней Сарой Локетт на детской площадке. Чтобы помочь сыну спуститься с горки, она решила тоже скатиться с нее. Но из-за объемов тела застряла.

"Муж вытаскивал меня, так как я сама не могла, и этот момент врезался в память. Я знала, что должна что-то предпринять, чтобы изменить свою жизнь", - призналась женщина. И добавила, что она почувствовала стыд и унижение перед сыном и перед мужем, а также перед окружающими.

После этого инцидента Локетт пыталась похудеть естественным образом и изменила свой рацион, начала заниматься спортом. Но прогресса не добилась: впоследствии у Сары выявили синдром поликистозных яичников, что затруднило потерю веса.

Врачи предложили женщине применить желудочный рукав как средство похудения и балансировки гормонов. Вес стал уходить, Локетт начала тренироваться и заметила существенные изменения.

При этом молодая мама начала правильно питаться и сумела сбросить 60 кг, после чего стала совсем другим человеком внешне, сообщает Рамблер.