Фотография этой невесты, позирующей в роскошном белом платье, наделала немало шуму в соцсетях
2022-11-17 11:43
Роскошное свадебное платье выглядит слишком некомфортным. Вот только мнения, которые высказывают пользователи, далеки от восхищения.
Достаточно только бросить на снимок взгляд, чтобы сразу возник вопрос — а как несчастная невеста собирается танцевать, ходить или даже просто сидеть в этом великолепии.
Похоже, что наряд идеален лишь для того, чтобы красоваться в нём перед объективом фотографа. Некоторые шутники заметили, что к такому платью должна прилагаться тележка, чтобы во время праздника перевозить невесту с места на место.
Опубликовано: Антон Райт
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