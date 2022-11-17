Фотография этой невесты, позирующей в роскошном белом платье, наделала немало шуму в соцсетях

Роскошное свадебное платье выглядит слишком некомфортным. Вот только мнения, которые высказывают пользователи, далеки от восхищения.

Достаточно только бросить на снимок взгляд, чтобы сразу возник вопрос — а как несчастная невеста собирается танцевать, ходить или даже просто сидеть в этом великолепии.

Похоже, что наряд идеален лишь для того, чтобы красоваться в нём перед объективом фотографа. Некоторые шутники заметили, что к такому платью должна прилагаться тележка, чтобы во время праздника перевозить невесту с места на место.