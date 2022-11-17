В 2023 году США поставят Польше 20 РСЗО HIMARS

20 реактивных систем залпового огня HIMARS, заказанных Польшей, будут доставлены в следующем году, сообщила Рита Флаэрти из Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Флаэрти добавила, что компания может предложить Польше около 200 комплектов ракет в ответ на запрос Минобороны Польши. Она также заявила о готовности сотрудничать с польской промышленностью, например, в производстве боеприпасов.

Флаэрти отметила, что один из обсуждаемых в настоящее время проектов — размещение регионального центра поддержки систем HIMARS в Польше.

"Я думаю, что благодаря увеличению производства мы сможем уложиться в согласованные сроки и поставить РСЗО HIMARS, заказанные Польшей, в 2023 году", — подчеркнула она.

В 2019 году Польша закупила 20 реактивных систем залпового огня большой дальности — 18 боевых и две учебных — и сопутствующее оборудование. Введение этой категории вооружения было зафиксировано в программе модернизации Homar.

Изначально предполагалось, что система будет разрабатываться отечественными заводами, позже - лицензионное производство.

В мае этого года Министерство национальной обороны обратилось к США с просьбой подготовить предложение еще на 500 систем (у американских военных было 410 таких систем, прежде чем передать Украине более десятка систем).

Из-за потребностей США и других заинтересованных стран и времени, необходимого для выполнения такого заказа, Польша заказала у Южной Кореи 218 РСЗО Chunmoo.