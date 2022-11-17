Соседов резко высказался по поводу отмены концертов группы Little Big в Польше
2022-11-17 16:40
Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что вынужденная отмена концертов группы "Little Big" в Польше должна стать для музыкантов уроком.
Критик Сергей Соседов резко высказался по поводу отмены выступлений группы "Little Big" в Польше. Он убежден, что эта ситуация станет уроком для артистов.
По мнению Соседова, если коллектив вернется в РФ для выступлений на корпоративах, никто препятствовать этому не станет.
Правда, востребованность группы у соотечественников теперь под большим вопросом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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