Соседов резко высказался по поводу отмены концертов группы Little Big в Польше

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что вынужденная отмена концертов группы "Little Big" в Польше должна стать для музыкантов уроком.

Критик Сергей Соседов резко высказался по поводу отмены выступлений группы "Little Big" в Польше. Он убежден, что эта ситуация станет уроком для артистов.

По мнению Соседова, если коллектив вернется в РФ для выступлений на корпоративах, никто препятствовать этому не станет.

Правда, востребованность группы у соотечественников теперь под большим вопросом.