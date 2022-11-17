Гаагский суд признал Гиркина виновным в крушении рейса MH17 и убийстве 298 человек

Нидерландский суд в Гааге признал экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина виновным в крушении рейса MH17 и убийстве 298 человек.

17 ноября Гаагский суд постановил, что виновными в крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году в результате которого погибли 298 человек является бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин, а также Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

Отмечается, что Гиркин, Дубинский и Харченко, признанные виновными в уничтожении самолета MH17, должны выплатить семьям погибших в авиакатастрофе по меньшей мере €16 миллионов.