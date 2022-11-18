Военную базу США в Сирии обстреляли ракетами

Центральное командование Вооруженных сил США сообщает о ракетном обстреле американской военной базы в Сирии.

В США полагают, что это была атака на военные силы коалиции, расположившиеся неподалеку от месторождений нефти.

Сообщается, что самой базе не нанесен ущерб, пострадавших в результате атаки нет.

В Центральном командовании отметили, что сейчас ведется расследование нападения.