Появились сообщения о подрыве железнодорожных путей в Одесской области
2022-11-18 01:31
Украинские СМИ сообщают, что в Одесской области произошел подрыв железнодорожных путей. Из-за этого остановился грузовой состав.
По информации изданий, подрыв произошел на участке Березовка-Рахувка.
После этого на Одесскую железную дорогу поступило сообщение об остановке грузового состава.
Официальная информация по этому поводу пока не опубликована.
Опубликовано: Светлана Репина
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