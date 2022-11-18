Появились сообщения о подрыве железнодорожных путей в Одесской области

APS
2022-11-18 01:31

Украинские СМИ сообщают, что в Одесской области произошел подрыв железнодорожных путей. Из-за этого остановился грузовой состав.

По информации изданий, подрыв произошел на участке Березовка-Рахувка. 

После этого на Одесскую железную дорогу поступило сообщение об остановке грузового состава.

Официальная информация по этому поводу пока не опубликована.

Опубликовано: Светлана Репина