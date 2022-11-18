Сборную Польши по футболу на чемпионат мира в Катар сопровождали два истребителя F-16

Игроки сборной Польши в четверг, 17 ноября, вылетели в Катар, где через несколько дней начнут борьбу на первенстве мира по футболу.

На начальном этапе полета самолет сопровождали два истребителя F-16, сообщает Sport.pl.

Поляки отправились в Катар, где будут готовиться к старту Мундиаля. Как оказалось, лайнер до границы сопровождали военные F-16, о чем сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак в социальных сетях.

"Наши футболисты едут на чемпионат мира в Катар. Их сопровождают до границы польские F-16. Удачи!" — написал он в твиттере.

Решение министерства вызвало смешанные чувства у журналистов и болельщиков команды.

"Почему польский футбол для меня абсурд и запретный вид спорта" на одной картинке. Что тут вообще происходит", написала журналистка издания Przegląd Sportowy Агнешка Мусял.

Михал Колодзейчик, директор телеканала Canal+ Sport, охарактеризовал ситуацию более радостным тоном.

"Хороший жест с этими F-16 для польских футболистов. То же самое сделали и итальянцы в 2006 году. Правда, когда они вылетели с чемпионата мира, но какого черта", — написал он твиттере.