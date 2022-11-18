Сборную Польши по футболу на чемпионат мира в Катар сопровождали два истребителя F-16
Игроки сборной Польши в четверг, 17 ноября, вылетели в Катар, где через несколько дней начнут борьбу на первенстве мира по футболу.
На начальном этапе полета самолет сопровождали два истребителя F-16, сообщает Sport.pl.
Поляки отправились в Катар, где будут готовиться к старту Мундиаля. Как оказалось, лайнер до границы сопровождали военные F-16, о чем сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак в социальных сетях.
"Наши футболисты едут на чемпионат мира в Катар. Их сопровождают до границы польские F-16. Удачи!" — написал он в твиттере.
Решение министерства вызвало смешанные чувства у журналистов и болельщиков команды.
"Почему польский футбол для меня абсурд и запретный вид спорта" на одной картинке. Что тут вообще происходит", написала журналистка издания Przegląd Sportowy Агнешка Мусял.
Михал Колодзейчик, директор телеканала Canal+ Sport, охарактеризовал ситуацию более радостным тоном.
"Хороший жест с этими F-16 для польских футболистов. То же самое сделали и итальянцы в 2006 году. Правда, когда они вылетели с чемпионата мира, но какого черта", — написал он твиттере.
Опубликовано: Николай Скира
Зеленский заявил, что не знает, кому принадлежат упавшие в Польше ракеты
Столетняя британка рассказала, что жизнь ей продлевает капля виски
Украинский беспилотник атаковал Крым, удар пришелся на подстанцию энергомоста
Воры обокрали итальянскую виллу бизнесмена Олега Тинькова
Зеленский изменил мнение об упавших в Польше ракетах после критики Байдена и НАТО