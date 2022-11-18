Из-за растущей напряженности между НАТО и РФ США отправили в Европу крупнейший в мире авианосец

Крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford вышел с военно-морской базы Норфолк в Вирджинии на восточном побережье США и прибыл в Европу, сообщает Reuters. .

Это историческое событие, поскольку это его первая миссия за пределами Соединенных Штатов. Пентагон не скрывает, что речь идет о растущей напряженности между НАТО и Россией.

USS Gerald R. Ford — первый представитель совершенно нового поколения этих кораблей, впервые спроектированных с 1960-х годов. Помимо авианосца в ее боевую группу также входят: ракетный крейсер USS Normandy (CG 60), эсминцы с управляемыми ракетами USS Ramage (DDG 61), USS McFaul (DDG 74), USS Thomas Hudner (DDG 116), корабли снабжения USNS Joshua Humpreys (T-AO 188) и USNS Robert E. Peary (T-AKE 5) и катер береговой охраны USCGC Hamilton (WMSL 753). Пентагон также не забыл о многоцелевых подводных лодках типа "Вирджиния" и "Лос-Анджелес".

На борту авианосца размещено 60 самолетов и вертолетов. В состав авиагруппы входят четыре эскадрильи многоцелевых боевых машин. Это Boeing F/A-18E/F Super Hornet , E/A-18G Growler, E-2D Hawkeye и MH-60R/S Seahawk.

Министерство обороны США объявило, что боевая группа авианосца примет участие в военно-морских учениях НАТО в ходе миссии вместе с такими странами, как: Финляндия, Франция, Нидерланды, Германия, Испания, Дания и Швеция. В настоящее время авианосец остановился в английском Портсмуте.

Атомный корабль длиной 335 метров и водоизмещением 100 000 тонн стоит более 13 миллиардов долларов. В начале ноября он участвовал в многонациональных учениях в Атлантике.