7 квадратов: квартира в Италии попала в Книгу рекордов Гиннеса

Архитектор Марко Пирацци сумел создать в ней все условия для жизни, включая спальню-гостиную, кухню и другие удобства.

Самая маленькая квартира находится в центре Рима, в нескольких шагах от площади Святого Петра. Дом, где она расположена, ранее был собственностью аббатства Святого Петра, а в 1930-х годах стал частной собственностью.

Архитектор Марко Пирацци купил квартиру-малышку в этом здании в 2010 году. Жилье начала 19 века было в ужасном состоянии: балки сгнили, штукатурка отваливалась, потолок и пол покрыли плесень. Понадобилось много времени и ресурсов, чтобы реанимировать квартиру в 7 квадратных метров.

В длину квартира составляет 4 метра, в ширину меньше размаха рук взрослого человека. Но здесь есть все необходимое для жизни: от гостиной до ванны. В комнате высокий потолок, что позволило вынести спальню на второй уровень.

А на первом уровне есть кухня со всем необходимым - плитой, вытяжкой, мойкой, холодильником, шкафами. К противоположной стене прикреплен откидной столик, за ним могут уместиться 3-4 человека. Когда он не используется, его можно опустить и освободить пространство перед лестницей.

Шкаф для вещей расположили под лестницей, которая ведет на второй уровень квартиры. Из-за своих крошечных размеров квартира попала в книгу рекордов Гиннесса.

Оценить ее удобства могут многие: жилье сдается в аренду.