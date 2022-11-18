7 квадратов: квартира в Италии попала в Книгу рекордов Гиннеса
Архитектор Марко Пирацци сумел создать в ней все условия для жизни, включая спальню-гостиную, кухню и другие удобства.
Самая маленькая квартира находится в центре Рима, в нескольких шагах от площади Святого Петра. Дом, где она расположена, ранее был собственностью аббатства Святого Петра, а в 1930-х годах стал частной собственностью.
Архитектор Марко Пирацци купил квартиру-малышку в этом здании в 2010 году. Жилье начала 19 века было в ужасном состоянии: балки сгнили, штукатурка отваливалась, потолок и пол покрыли плесень. Понадобилось много времени и ресурсов, чтобы реанимировать квартиру в 7 квадратных метров.
В длину квартира составляет 4 метра, в ширину меньше размаха рук взрослого человека. Но здесь есть все необходимое для жизни: от гостиной до ванны. В комнате высокий потолок, что позволило вынести спальню на второй уровень.
А на первом уровне есть кухня со всем необходимым - плитой, вытяжкой, мойкой, холодильником, шкафами. К противоположной стене прикреплен откидной столик, за ним могут уместиться 3-4 человека. Когда он не используется, его можно опустить и освободить пространство перед лестницей.
Шкаф для вещей расположили под лестницей, которая ведет на второй уровень квартиры. Из-за своих крошечных размеров квартира попала в книгу рекордов Гиннесса.
Оценить ее удобства могут многие: жилье сдается в аренду.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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