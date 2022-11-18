Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию отказаться от претензий на ЗАЭС

Организация МАГАТЭ потребовала, чтобы российский эксперты покинули Запорожской атомную электростанцию.

18 ноября пресс-служба международного агентства по атомной энергетике сообщила, что совет управляющих МАГАТЭ не признаёт претензий правительства России на контроль над Запорожской АЭС, поскольку не считает, что Запорожская область вошла в состав РФ легитимно, как и другие территории, ставшие российскими по итогам референдумов.

МАГАТЭ ссылается на резолюцию Генассамблеи ООН от 12 октября, которая также призывает Москвы вывести российских специалистов с Запорожской атомной электростанции.