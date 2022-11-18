Все натуральное: 22-летняя британка страдает из-за бюста весом в 13 килограммов
Грудь стала расти с семи лет, и сейчас из-за нее девушка передвигается с тростью и только на короткие расстояния.
Грудь для британки Анжи Чалк стала очень тяжелой ношей. Ее размер - одиннадцатый, а вес - 13 килограммов.
22-летняя девушка вынуждена носить бюстгальтер с семи лет. К восьми ее грудь уже стала выдающейся, и достигла восьмого размера. Сейчас Анжи трудно передвигаться, она вынуждена покупать бюстгальтеры каждый месяц, потому что ломаются застежки.
«Выхожу из дома лишь в магазин, но каждый раз приходится брать трость. Появляются язвы и потница под грудью. Лямки врезаются в кожу, появляются синяки и шрамы на плечах, вмятины под грудью», — жительница Уэльса призналась британскому изданию The Sun, что большая грудь для стала настоящим мучением.
Об операции по уменьшению груди Анжи мечтает со школы. Но врачи призывают сначала сбросить вес. А девушка жалуется, что для нее это нереально, потому что она не может выполнять упражнения - все из-за той же груди.
Чалк также призналась, что боится того, что из-за огромного бюста останется инвалидом.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
-
Он скитается по миру, мы не общаемся: Брижит Бардо о своем единственном сыне, от которого она отказалась
Узнав о том, что беременна, 25-летняя Бардо тут же начала искать врача с целью избавления от ребенка. Но во Франции аборты были запрещены, поэтому найти специалиста не получилось.Подробнее...
-
Самая богатая женщина на планете не любит светские тусовки, зато написала пятитомное исследование по Библии
Уже 2 года подряд рейтинг Форбс среди самых богатых женщин мира возглавляет Франсуаза Бетанкур-Майерс. Она владеет знаменитой французской компанией LʼOréal, и её состояние оценивается в 74,8 миллиардов долларов.Подробнее...
Американский ведущий призвал НАТО к войне с Украиной
Самая богатая женщина на планете не любит светские тусовки, зато написала пятитомное исследование по Библии
Грин: Украина — 51-й штат США, иронично прокомментировал член Палаты представителей Конгресса США
Шеремет: Россия не откажется от ЗАЭС и Запорожской области
Зеленский заявил, что не знает, кому принадлежат упавшие в Польше ракеты