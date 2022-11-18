Все натуральное: 22-летняя британка страдает из-за бюста весом в 13 килограммов

Грудь стала расти с семи лет, и сейчас из-за нее девушка передвигается с тростью и только на короткие расстояния.

Грудь для британки Анжи Чалк стала очень тяжелой ношей. Ее размер - одиннадцатый, а вес - 13 килограммов.

22-летняя девушка вынуждена носить бюстгальтер с семи лет. К восьми ее грудь уже стала выдающейся, и достигла восьмого размера. Сейчас Анжи трудно передвигаться, она вынуждена покупать бюстгальтеры каждый месяц, потому что ломаются застежки.

«Выхожу из дома лишь в магазин, но каждый раз приходится брать трость. Появляются язвы и потница под грудью. Лямки врезаются в кожу, появляются синяки и шрамы на плечах, вмятины под грудью», — жительница Уэльса призналась британскому изданию The Sun, что большая грудь для стала настоящим мучением.

Об операции по уменьшению груди Анжи мечтает со школы. Но врачи призывают сначала сбросить вес. А девушка жалуется, что для нее это нереально, потому что она не может выполнять упражнения - все из-за той же груди.

Чалк также призналась, что боится того, что из-за огромного бюста останется инвалидом.