Defense Express: РФ ударила по Киеву ракетой с имитатором ядерной боеголовки

APS
2022-11-18 12:29

Издание Defense Express утверждает, что российские войска использовали имитацию ядерной ракеты для обстрела Киева.

Новостное агентство Defense Express утверждает, что сбитая вчера под Киевом российская ракета Х-55 является часть ядерного арсенала России, однако не имела в себе ядерный носитель. По данным DE, российские войска использовали снаряд Х-55 с боевой частью, предварительно отсоединив от неё ядерные материалы.

Аналитики Defense Express уверены, что таким образом ракетные войска России тестировали возможность нанесения ядерного удара по центру Киева.

Опубликовано: Ткачёв Андрей