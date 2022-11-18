Defense Express: РФ ударила по Киеву ракетой с имитатором ядерной боеголовки
Издание Defense Express утверждает, что российские войска использовали имитацию ядерной ракеты для обстрела Киева.
Новостное агентство Defense Express утверждает, что сбитая вчера под Киевом российская ракета Х-55 является часть ядерного арсенала России, однако не имела в себе ядерный носитель. По данным DE, российские войска использовали снаряд Х-55 с боевой частью, предварительно отсоединив от неё ядерные материалы.
Аналитики Defense Express уверены, что таким образом ракетные войска России тестировали возможность нанесения ядерного удара по центру Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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