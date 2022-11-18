АйзенбергУ Джесси Айзенберга дома 42 кота и вся его квартира посвящена кошачьей тематике

Звёзды такие же люди,как и мы,и тоже имеют некоторые зависимости и пристрастия.

У звезды "Социальной сети" актёра Джесси Айзенберга самое милое хобби на свете-он подбирает кошек и снимает социальные ролики, в которых призывает людей брать животных из приюта.

У самого Джесси дома 42 кота и вся его квартира посвящена кошачьей тематике

Он признаётся, что вся его жизнь состоит из кормления и ухода за кошками.