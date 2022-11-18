АйзенбергУ Джесси Айзенберга дома 42 кота и вся его квартира посвящена кошачьей тематике
Звёзды такие же люди,как и мы,и тоже имеют некоторые зависимости и пристрастия.
У звезды "Социальной сети" актёра Джесси Айзенберга самое милое хобби на свете-он подбирает кошек и снимает социальные ролики, в которых призывает людей брать животных из приюта.
У самого Джесси дома 42 кота и вся его квартира посвящена кошачьей тематике
Он признаётся, что вся его жизнь состоит из кормления и ухода за кошками.
Опубликовано: Антон Райт
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