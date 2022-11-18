Spiegel: мечта Запада о разрыве отношений между РФ и Китаем не сбудется

Издание Der Spiegel утверждает, что коллективный Запад не сможет добиться разрыва сотрудничества между Россией и Китаем.

В пятницу колумнист немецкой газеты Der Spiegel Георг Фарион опубликовал новую статью, в которой заявил, что западные государства мечтают о полномасштабном разрыве союзнических отношений между Пекином и Москвой, однако этим желаниям не суждено сбыться, поскольку даже после начала российской спецоперации в Украине и череде антироссийских санкций России и Китай остались верными партнёрами.

Также Фарион напомнил, что в сентябре состоялись российско-китайские военные учения "Восток-2022", от участия в которых Китай отказываться не стал.