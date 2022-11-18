Песков: вердикт Гааги по MH17 необъективен из-за недопуска РФ к расследованию
2022-11-18 13:10
Дмитрий Песков назвал необъективным вердикт Гаагского суда по делу о крушении малазийского "Боинга" MH17.
Представитель пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков утверждает, что решение Гаагского трибунала о признании трёх россиян виновными в крушении самолёта "Боинг" MH17, которое произошло 17 июля 2014 года в ДНР, является необъективным, поскольку Нидерланды не допустили российских экспертов к расследованию.
Днём ранее суд Гааги заочно приговорил трёх россиях к пожизненному заключению за причастность к катастрофе с малазийским "Боингом". Примечательно, что одним из осужденных является экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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