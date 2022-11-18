Песков: вердикт Гааги по MH17 необъективен из-за недопуска РФ к расследованию

Дмитрий Песков назвал необъективным вердикт Гаагского суда по делу о крушении малазийского "Боинга" MH17.

Представитель пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков утверждает, что решение Гаагского трибунала о признании трёх россиян виновными в крушении самолёта "Боинг" MH17, которое произошло 17 июля 2014 года в ДНР, является необъективным, поскольку Нидерланды не допустили российских экспертов к расследованию.

Днём ранее суд Гааги заочно приговорил трёх россиях к пожизненному заключению за причастность к катастрофе с малазийским "Боингом". Примечательно, что одним из осужденных является экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин.