Средний возраст на африканском континенте составляет менее 20 лет
2022-11-18 13:13
Население Африки «молодеет» колоссальными темпами. За данными исследований, проводимых социологами из США, средний возраст жителей Африки составляет 19,5 лет. В то время, как в Европе он в 2 раза больше – 42,9 лет.
Это результат больших темпов рождаемости, отсутствия политики планирования семьи, низкого развития медицины и образования.
Огромное количество детей и молодежи не позволяет экономике выйти на надлежащий уровень, поскольку все ресурсы попросту «съедаются» населением.
Поскольку уровень зарплат очень низкий, африканская молодежь мало заинтересована в поисках работы.
Молодые люди склонны к насилию и экстремизму. И выходом из этой ситуации (хотя и не самым лучшим) может стать эмиграция.
Опубликовано: Игнат Ветров
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