Средний возраст на африканском континенте составляет менее 20 лет

Население Африки «молодеет» колоссальными темпами. За данными исследований, проводимых социологами из США, средний возраст жителей Африки составляет 19,5 лет. В то время, как в Европе он в 2 раза больше – 42,9 лет.

Это результат больших темпов рождаемости, отсутствия политики планирования семьи, низкого развития медицины и образования.

Огромное количество детей и молодежи не позволяет экономике выйти на надлежащий уровень, поскольку все ресурсы попросту «съедаются» населением.

Поскольку уровень зарплат очень низкий, африканская молодежь мало заинтересована в поисках работы.

Молодые люди склонны к насилию и экстремизму. И выходом из этой ситуации (хотя и не самым лучшим) может стать эмиграция.