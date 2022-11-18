В некоторых племенах Африки считается, что лишение девушки невинности приносит страдания мужчине
2022-11-18 13:17
Представители сильного пола бояться, что могут серьезно пострадать или остаться калеками после такой процедуры.
Поэтому они придумали обычай, который многим из нас может показаться странным и даже жутким.
Перед первой брачной ночью девушку отправляют в джунгли, чтобы она лишилась девственности с самцом гориллы.
Чтобы животное заинтересовалось девушкой, она отправляется в джунгли только во время менструации.
По мнению местных жителей, такой обряд помогает решить сразу две важные проблемы: первая позволяет жениху не делать это самостоятельно, а вторая заключается в том, что если девушка не сможет привлечь гориллу, то вряд ли она подходит для семейной жизни.
Опубликовано: Марат Беглов
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
В Петербурге в квартире обнаружили тела метери и двух малолетних детей
Американский ведущий призвал НАТО к войне с Украиной
Российская армия уничтожила арсенал с западным артиллерийским вооружением ВСУ
Reuters: прокуратура Швеции подтвердила диверсию на «Северных потоках»