В некоторых племенах Африки считается, что лишение девушки невинности приносит страдания мужчине

Представители сильного пола бояться, что могут серьезно пострадать или остаться калеками после такой процедуры.

Поэтому они придумали обычай, который многим из нас может показаться странным и даже жутким.

Перед первой брачной ночью девушку отправляют в джунгли, чтобы она лишилась девственности с самцом гориллы.

Чтобы животное заинтересовалось девушкой, она отправляется в джунгли только во время менструации.

По мнению местных жителей, такой обряд помогает решить сразу две важные проблемы: первая позволяет жениху не делать это самостоятельно, а вторая заключается в том, что если девушка не сможет привлечь гориллу, то вряд ли она подходит для семейной жизни.