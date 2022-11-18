Швеция подтвердила диверсию на «Северных потоках»
2022-11-18 13:21
Служба безопасности Швеции сообщила о результатах расследования ЧП на подводных газопроводах «Северный поток».
По данным службы, в ходе расследования в Балтийском море выявлены и задокументированы существенные повреждения газопроводов.
Причиной этих повреждений в Службе безопасности называют взрывы, отмечая, что расследование подтвердило предположение о диверсии.
Повреждения газопровода «Северный поток» и утечки газа были выявлены 26 сентября. Сейсмологи зафиксировали два взрыва в этих местах.
Опубликовано: Светлана Репина
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Reuters: прокуратура Швеции подтвердила диверсию на «Северных потоках»