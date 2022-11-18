Швеция подтвердила диверсию на «Северных потоках»

Служба безопасности Швеции сообщила о результатах расследования ЧП на подводных газопроводах «Северный поток».

По данным службы, в ходе расследования в Балтийском море выявлены и задокументированы существенные повреждения газопроводов.

Причиной этих повреждений в Службе безопасности называют взрывы, отмечая, что расследование подтвердило предположение о диверсии.

Повреждения газопровода «Северный поток» и утечки газа были выявлены 26 сентября. Сейсмологи зафиксировали два взрыва в этих местах.