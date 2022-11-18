Ученые объяснили, что будет с человеком, который всегда пересаливает пищу

Последствия потребления большого количества соли чреваты различными болезнями и обостренной реакцией на стресс.

Из-за избытка соли человек сильнее реагирует на стресс. К такому выводу пришла группа исследователей Эдинбургского университета из Британии. Ученые пояснили, что у тех, кто сидит на соленой диете, вместе с мочой выделяется кортизол. Специалистов это навело на мысль, что такая пища усугубляет стресс.

Испытание на мышах подтвердило догадку: как оказалось, уровень гормона стресса в таком случае повышается до 75 процентов.

В течение 2–8 недель мышей кормили едой с большим содержанием соли. Диета привела к тому, что животные испытывали стресс даже в состоянии покоя. А реакция на стресс со стороны удвоилась.

«Большое потребление соли активировало гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, что в итоге усилило реакцию на стресс и изменило воздействие глюкокортикоидов на ткани мышей», - пояснили причинно-следственную связь такой реакции ученые Эдинбургского университета.

Это вызвало увеличение пиковых уровней кортикостерона в плазме, аналогичной кортизолу у человека.

Специалисты подчеркивают, что взрослый человек должен съедать не больше 4 граммов соли в день. Только в таком случае он не будет рисковать здоровьем, ведь злоупотребление солью чревато еще и сердечно-сосудистыми, аутоиммунными заболеваниями и другими заболеваниями.