Более 50 тысяч человек вышли на митинг в Кишиневе

На антиправительственный митинг в Кишиневе вышли более 50 тысяч человек и требуют отставки генпрокурора Молдавии.

18 ноября РИА Новости сообщили, что в Кишиневе проходит очередной антиправительственный митинг перед зданием генпрокуратуры Молдавии, протестующие требуют отставки врио главы ведомства Иона Мунтяну, который поддержал решение правительства запретить партию "Шор".

Сообщается, что митингующих собралось более 50 тысяч человек, они заблокировали движение транспорта на главной улице Кишинева и многие участники акции держат плакаты с антиправительственными лозунгами.