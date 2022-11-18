Spiegel: переданные Киеву Берлином гаубицы PzH 2000 быстро выходят из строя

Издание Der Spiegel утверждает, что поставляемые Украине Германией гаубицы быстро ломаются и нуждаются в срочном ремонте.

В пятницу журналисты немецкой газеты Der Spiegel опубликовали статью, в которой сообщили, что поставляемые на Украину из ФРГ гаубичные орудия PzH 2000 крайне быстро выходят из строя: из четырнадцати поставленных Киеву гаубиц большая часть уже нуждаются в экстренном ремонте и будут переданы в Литву для починки.

По данным аналитиков Spiegel, причиной быстрой поломки гаубиц Spiegel PzH 2000 является тот факт, что Берлин поставляет их ВСУ без дополнительных запасных деталей.