Bloomberg: страны G7 огласят уровень потолка цен на нефть из России 23 ноября

Издание Bloomberg сообщает о намерениях членов "Большой семёрки" обнародовать уровень потолка цен на российскую нефть уже в этом месяце.

В пятницу американская газета Bloomberg со ссылкой на инсайдера сообщила, что государства-участники организации G7 планируют огласить уровень установления потолка цен на импорт нефти из России уже 23 ноября. Ранее глава Министерства финансов США Джанет Йеллен утверждала, что потолок цен на российскую нефть может составить 60 долларов.

Примечательно, что лидеры Группы Семи не намерены вводить потолок нефть на нефть из РФ, которая прокачивается по трубопроводам, однако под ограничения попадут нефтепродукты, перевозимые по реке.