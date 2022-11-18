Диетолог Михаил Гинзбург: отказ от сахара продлевает жизнь на 15 лет
Убрав из рациона сладкое, можно заметно увеличить продолжительность жизни и избавить себя от многих опасных болезней.
Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, к чему приводит увлечение сладким.
Нарушается метаболизм, повышается риск развития гипертонии, ухудшается здоровье полости рта, увеличивается вероятность возникновения болезней печени, сердца.
Сахар плохо влияет на кожу, может привести к лишнему весу и депрессии.
Люди, неумеренно употребляющие сладкое, раньше подвергаются возрастным заболеваниям и сокращают свою жизнь на приличный срок.
Заменителем сахара могут стать фрукты, но и здесь нужно соблюдать меру. Такой вариант десерта богат природным сахаром - фруктозой.
Она, в свою очередь, в больших количествах тоже не сулит ничего хорошего.
Опубликовано: Храмова Оксана
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