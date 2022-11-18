Bloomberg: страны G7 объявят о ценовом пределе для российской нефти на следующей неделе

Bloomberg сообщает, что страны G7 объявят об уровне ценового предела для российской нефти 23 ноября.

18 ноября агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что США в частном порядке планируют озвучить свое предложение по уровню установления ценового предела для российской нефти в преддверии предстоящей встречи послов ЕС намеченной на 23 ноября.

В сообщении говорится, что если данное предложение будет поддержано, то о согласованном ценовом потолке могут объявить в тот день.

Отмечается, что лидеры G7 стараются искать рычаги давления на Москву из-за проведения специальной военной операции, поэтому министры финансов Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в сентябре подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть в рамках расширения санкций.