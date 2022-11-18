Трое здоровых сыновей появилось у жительницы Новосибирска после девяти лет попыток забеременеть

Жительница Новосибирска девять лет пыталась стать матерью, и, наконец, родила троих здоровых мальчиков.

Девять лет прошли у жительницы Новосибирска в попытках забеременеть, но ни одна не увенчалась успехом. Тогда тридцатитрехлетняя женщина решилась на протокол ЭКО. Прижилось сразу три зародыша.

Беременность протекала без особенностей. Роды прошли в перинатальном центре Новосибирска на тридцать четвертой неделе, что нормально при многоплодной беременности. На свет появилось три мальчика с весом около двух килограммов каждый. Двое из них оказались близнецами. У третьего был отдельный плодный пузырь.

Как сообщила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, все трое малышей и мать чувствуют себя хорошо, и будут находиться под наблюдением врачей в ближайшие две недели.