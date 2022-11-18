Ученые создали трехмерную модель человека из далекого будущего
Модели дали имя - Минди, она наглядно демонстрирует, как могли бы выглядеть люди через 800 лет.
Исследователи компании Toll Free Forwarding провели анализ многих научных работ, изучили мнения авторитетных экспертов и затем обратились к 3D-дизайнеру.
Обработав все полученные данные, специалист попытался воплотить их в облике человека, который гипотетически мог бы жить в 3000 году.
Тело человека из далекого будущего должно будет сильно измениться, к этому приведет "постоянное использование смартфонов, ноутбуков и других технологий".
Итак, как выглядит Минди, 3D-модель человека из 3000 года? У нее сгорбленная спина, широкая шея, есть две пары век, одна рука деформирована.
Искривление позвоночника - это результат постоянного нахождения у экрана компьютера или смартфона.
"Локоть смартфона" - патология, возникающая у человека, который постоянно удерживает руку под прямым углом.
В этом положении может растянуться и оказаться под давлением нерв с задней стороны локтя. В итоге кисть руки станет клешнеобразной - так удобнее держать гаджет.
Толстая шея появится из-за очень большой мышечной нагрузки в задней части.
Напряжение возникнет по причине необходимости постоянно удерживать голову в позиции, удобной для чтения текста с экрана.
Среди прочих особенностей Минди можно отметить утолщенный череп и меньший объем мозга.
Что касается внутреннего века, то оно может появиться у человека с целью защиты хрусталика от усиленного светового потока.
Опубликовано: Храмова Оксана
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