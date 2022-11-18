Ученые создали трехмерную модель человека из далекого будущего

Модели дали имя - Минди, она наглядно демонстрирует, как могли бы выглядеть люди через 800 лет.

Исследователи компании Toll Free Forwarding провели анализ многих научных работ, изучили мнения авторитетных экспертов и затем обратились к 3D-дизайнеру.

Обработав все полученные данные, специалист попытался воплотить их в облике человека, который гипотетически мог бы жить в 3000 году.

Тело человека из далекого будущего должно будет сильно измениться, к этому приведет "постоянное использование смартфонов, ноутбуков и других технологий".

Итак, как выглядит Минди, 3D-модель человека из 3000 года? У нее сгорбленная спина, широкая шея, есть две пары век, одна рука деформирована.

Искривление позвоночника - это результат постоянного нахождения у экрана компьютера или смартфона.

"Локоть смартфона" - патология, возникающая у человека, который постоянно удерживает руку под прямым углом.

В этом положении может растянуться и оказаться под давлением нерв с задней стороны локтя. В итоге кисть руки станет клешнеобразной - так удобнее держать гаджет.

Толстая шея появится из-за очень большой мышечной нагрузки в задней части.

Напряжение возникнет по причине необходимости постоянно удерживать голову в позиции, удобной для чтения текста с экрана.

Среди прочих особенностей Минди можно отметить утолщенный череп и меньший объем мозга.

Что касается внутреннего века, то оно может появиться у человека с целью защиты хрусталика от усиленного светового потока.