Бывший американский полковник Марк Кансиан заявил, что коллективный Запад не имеет реального представления о ракетном арсенале России.

18 ноября американская газета «Нью-Йорк таймс», со ссылкой на бывшего полковника корпуса морской пехоты США Марка Кансиана, заявила о том, что лишь несколько западных чиновников имеют представление о реальном объёме ракетного арсенала Российской Федерации.

Отмечается, что невзирая на это, а также на то, что ВС РФ регулярно наносят высокоточные удары по объектам энергетики военного управления Украины, многие западные политические деятели на протяжении нескольких месяцев делали громкие заявления о якобы истощении российских запасов ракет.