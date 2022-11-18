New York Times: Запад не имеет реального представления о ракетном арсенале России
Бывший американский полковник Марк Кансиан заявил, что коллективный Запад не имеет реального представления о ракетном арсенале России.
18 ноября американская газета «Нью-Йорк таймс», со ссылкой на бывшего полковника корпуса морской пехоты США Марка Кансиана, заявила о том, что лишь несколько западных чиновников имеют представление о реальном объёме ракетного арсенала Российской Федерации.
Отмечается, что невзирая на это, а также на то, что ВС РФ регулярно наносят высокоточные удары по объектам энергетики военного управления Украины, многие западные политические деятели на протяжении нескольких месяцев делали громкие заявления о якобы истощении российских запасов ракет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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