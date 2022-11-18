У Анджелины Джоли нет времени, чтобы следить за романами бывшего мужа Брэда Питта
Издание HollywoodLife со ссылкой на человека, хорошо знакомого с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, сообщает, что актриса не реагирует на слухи о романах бывшего мужа.
Недавно стало известно, что Питт встречается с Инес де Рамон. Источник издания утверждает, что Джоли слишком занята, чтобы обращать на это внимание.
Он говорит, что актриса тесно сотрудничает с ООН, а о бывшем муже вспоминает, когда дело касается детей или юридических проблем.
Свадьба Брэда Питта и Анджелины Джоли состоялась в 2014 году, а в 2019 она подала на развод.
Опубликовано: Светлана Репина
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