Мэр Львова анонсировал недельные отключения отопления и света
2022-11-19 00:41
Мэр Львова Александр Садовой сообщил, что жители города могут остаться без отопления и электричества на несколько недель.
Он призвал подготовиться к этой ситуации и осознать, что на юге и востоке Украины люди уже давно живут в таких реалиях.
Садовой предложил приобрести генераторы и печи-буржуйки, отметив, что ситуация может сильно осложниться.
Он также рассказал, что во Львове создано около тысячи пунктов обогрева.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Собчак публично извинилась перед Чемизововым за своих коллег Суханова, Романовского и Бигаева, которые вымогали у него деньги
Ксения Собчак в своем Телеграм-канале принесла извинения главе "Росстеха" Сергею Чемизову за своих коллег, которые вымогали у него деньги. Журналистка сожалеет, что действия ее сотрудников нанесли Чемизову вред.Подробнее...
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
Создатель ежика Соника Нака Юдзи арестован в Японии
Американский ведущий призвал НАТО к войне с Украиной
МИД Украины: только 10 граждан РФ получили украинскую визу за 4 месяца
Reuters: прокуратура Швеции подтвердила диверсию на «Северных потоках»