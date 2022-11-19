Мэр Львова анонсировал недельные отключения отопления и света

Мэр Львова Александр Садовой сообщил, что жители города могут остаться без отопления и электричества на несколько недель.

Он призвал подготовиться к этой ситуации и осознать, что на юге и востоке Украины люди уже давно живут в таких реалиях.

Садовой предложил приобрести генераторы и печи-буржуйки, отметив, что ситуация может сильно осложниться.

Он также рассказал, что во Львове создано около тысячи пунктов обогрева.