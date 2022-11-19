Ирина Шихман и Noize MC включены в список иноагентов в России
Ведущая Ирина Шихман и музыкант Noize MC включены Минюстом в список иноагентов в России.
Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов в России, включив в него журналистку и ведующую YouTube-канала "А поговорить?" Ирину Шихман и музыканта Ивана Алексеева, более известного под творческим псевдонимом Noize MC.
В список также включены политики Михаил Светлов и Вячеслав Мальцев и журналист Дмитрий Колезев.
Всего списки пополнились девятью фигурантами.
Опубликовано: Максим Алексеев
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