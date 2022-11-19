В результате взрыва газа обрушилось пять этажей жилого дома на Сахалине, есть погибшие

Взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Сахалинской области, сообщает агентство "Интерфакс".

По информации источника, в результате этого обрушилось пять этажей. По предварительным данным, как минимум один человек погиб, а около шести человек могут находиться под завалами.

"В городе Тымовское, на улице Библиотечная 6а, по предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение с 5 по 1 этаж. Под завалами могут находится 6 человек", - сообщает пресс-служба МЧС России.

В Тымовское вылетел глава региона Валерий Лимаренко, который возглавил оперативную группу правительства. Она на месте будет координировать аварийно-восстановительные работы и оказание помощи пострадавшим.

Кроме того, сообщается, что на место происшествия из из Южно-Сахалинска в Тымовское вылетел борт санавиации.