В результате взрыва газа обрушилось пять этажей жилого дома на Сахалине, есть погибшие
Взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Сахалинской области, сообщает агентство "Интерфакс".
По информации источника, в результате этого обрушилось пять этажей. По предварительным данным, как минимум один человек погиб, а около шести человек могут находиться под завалами.
"В городе Тымовское, на улице Библиотечная 6а, по предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение с 5 по 1 этаж. Под завалами могут находится 6 человек", - сообщает пресс-служба МЧС России.
В Тымовское вылетел глава региона Валерий Лимаренко, который возглавил оперативную группу правительства. Она на месте будет координировать аварийно-восстановительные работы и оказание помощи пострадавшим.
Кроме того, сообщается, что на место происшествия из из Южно-Сахалинска в Тымовское вылетел борт санавиации.
Опубликовано: Николай Скира
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В результате взрыва газа обрушилось пять этажей жилого дома на Сахалине, есть погибшие
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