В результате взрыва газа обрушилось пять этажей жилого дома на Сахалине, есть погибшие

APS
2022-11-19 07:50

Взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Сахалинской области, сообщает агентство "Интерфакс".

По информации источника, в результате этого обрушилось пять этажей. По предварительным данным, как минимум один человек погиб, а около шести человек могут находиться под завалами.

 "В городе Тымовское, на улице Библиотечная 6а, по предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение с 5 по 1 этаж. Под завалами могут находится 6 человек", - сообщает пресс-служба МЧС России.

В Тымовское вылетел глава региона Валерий Лимаренко, который возглавил оперативную группу правительства. Она на месте будет координировать аварийно-восстановительные работы и оказание помощи пострадавшим.

Кроме того, сообщается, что на место происшествия из из Южно-Сахалинска в Тымовское вылетел борт санавиации.

Опубликовано: Николай Скира