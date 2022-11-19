Дюпон-Эньян: Париж прекратит поставки оружия Киеву после случая в Польше
2022-11-19 13:02
Французский депутат Николя Дюпон-Эньян призвал местное правительство прекратить поставки вооружений в Украину.
Глава оппозиционной партии "Вставай, Франция!" Николя Дюпон-Эньян утверждает, что Париж обязан прекратить поставлять Киеву оружие и боеприпасы после того, как украинская ракета разорвалась на территории Польши, являющейся страной НАТО. По мнению Дюпона-Эньяна, действия ВСУ могли спровоцировать Третью Мировую войну между Россией и Североатлантическим альянсом.
Также Николя Дюпон-Эньян выразил уверенность, что французское правительство прислушается к его словам, остановит поставки оружия ВСУ и склонит Киев к мирным переговорам с Москвой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Дюпон-Эньян: Париж прекратит поставки оружия Киеву после случая в Польше
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