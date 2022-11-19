Welt am Sonntag: власти Германии ожидают краткосрочные отключения электричества этой зимой

В правительстве Германии заявили о возможных краткосрочных перебоях в работе энергосистемы страны грядущей зимой.

19 ноября глава немецкого Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Ральф Тислер в своём интервью для издания Welt am Sonntag заявил о том, что этой зимой жители Германии могут столкнуться с краткосрочными, а не «длительными и масштабными» отключениями электроэнергии.

Тислер отметил, что данные меры будут связаны не только с дефицитом электроэнергии, который вызван антироссийскими санкциями, но и с «целенаправленным периодическим отключением сетей операторами», чтобы поддерживать стабильную работу энергосистемы страны.