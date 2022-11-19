Власти Камчатского края назвали число туристов, прибывших в регион с начала 2022 года
2022-11-19 16:13
В этом году из-за конфликта на Украине для россиян оказались закрыты многие привычные направления отдыха. Потому соотечественники массово устремились на российские курорты и здравницы.
С начала года сюда приехали уже более 300 000 человек. Это на 25% больше, чем за весь допандемийный 2019 год.
Руководство региона объясняет это тем, что летом в Петропавловск-Камчатский впервые были запущены чартеры из Москвы и Владивостока.
Россия активно субсидирует авиаперевозки, чтобы в отдаленный регион можно было добраться за небольшие деньги.
Самыми популярными направлениями отдыха на Камчатке стали лечебные термальные источники, вулканы, природные парки, а также горнолыжные базы и снегоходные туры.
Опубликовано: Антон Райт
Пушилин: войска ДНР ведут успешное наступление по всей линии фронта
Disney приобрела недостроенный круизный лайнер Global Dream, один из крупнейших в мире
NYT: Зеленский публично поссорился с Западом из-за падения ракеты в Польше
Fox News: Габбард обвинила правительство Украины в хищении денег граждан США
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета