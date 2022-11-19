Власти Камчатского края назвали число туристов, прибывших в регион с начала 2022 года

В этом году из-за конфликта на Украине для россиян оказались закрыты многие привычные направления отдыха. Потому соотечественники массово устремились на российские курорты и здравницы.

С начала года сюда приехали уже более 300 000 человек. Это на 25% больше, чем за весь допандемийный 2019 год.

Руководство региона объясняет это тем, что летом в Петропавловск-Камчатский впервые были запущены чартеры из Москвы и Владивостока.

Россия активно субсидирует авиаперевозки, чтобы в отдаленный регион можно было добраться за небольшие деньги.

Самыми популярными направлениями отдыха на Камчатке стали лечебные термальные источники, вулканы, природные парки, а также горнолыжные базы и снегоходные туры.