Премьер-министр Великобритании Сунак неожиданно объявился в Киеве
Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев с первым визитом с момента вступления в должность, сообщил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
Тем самым Риши Сунак намерен подтвердить поддержку Киева Лондоном, пишет Даунинг-стрит.
«С первых дней войны Украина и Великобритания были самыми крепкими союзниками», — написал Владимир Зеленский в Telegram, опубликовав видео своей встречи с Риши Сунаком в Киеве.
«Я здесь сегодня, чтобы сказать, что Великобритания будет и впредь поддерживать вас», — сказал Риши Сунак президенту Зеленскому: «Мы останемся с вами до тех пор, пока Украина не завоюет мир и безопасность, в которых она нуждается и которых заслуживает».
Ранее сообщалось, что Германия подтвердила передачу Киеву партии зенитных танков «Гепард» три из которых поступят в ВСУ в декабре.
Опубликовано: Тарас Медведев
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