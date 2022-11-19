Премьер-министр Великобритании Сунак неожиданно объявился в Киеве

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев с первым визитом с момента вступления в должность, сообщил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.

Тем самым Риши Сунак намерен подтвердить поддержку Киева Лондоном, пишет Даунинг-стрит.

«С первых дней войны Украина и Великобритания были самыми крепкими союзниками», — написал Владимир Зеленский в Telegram, опубликовав видео своей встречи с Риши Сунаком в Киеве.

«Я здесь сегодня, чтобы сказать, что Великобритания будет и впредь поддерживать вас», — сказал Риши Сунак президенту Зеленскому: «Мы останемся с вами до тех пор, пока Украина не завоюет мир и безопасность, в которых она нуждается и которых заслуживает».

Ранее сообщалось, что Германия подтвердила передачу Киеву партии зенитных танков «Гепард» три из которых поступят в ВСУ в декабре.