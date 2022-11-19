Российские истребители приблизились на 73 метра к военно-морским силам НАТО

По данным НАТО, два российских истребителя приблизились к кораблям альянса, действующим в Балтийском море, и совершили опасный маневр.

В ходе инцидента 17 ноября самолет пролетел мимо военно-морской группы SNMG1 на расстоянии всего в 73 метра, сообщил ответственный по штабу НАТО в Нортвуде.

Высота полета составляла всего 300 футов, что соответствует примерно 91 метру. Пилоты никак не реагировали на попытки выйти на связь.

На вопрос немецкого агентства печати пресс-секретарь сообщила в субботу, что это были двухместные тактические бомбардировщики Су-24, имевшие кодовое название НАТО «Фехтер».

Соответственно, союзники объявили о готовности своих ВВС. Военно-морское объединение SNMG1 находилось менее чем в 50 километрах от польского портового города Гданьск.

Пресс-секретарь не сообщила, как экипажи кораблей отреагировали на приближение самолетов и какие подразделения были задействованы. По ее данным, российские самолеты не были вооружены ракетами.

По данным НАТО, маневр был особенно рискованным, поскольку российские пилоты летели в районе, который считается опасной зоной и в настоящее время используется альянсом для проведения противовоздушных учений.

Маневр следует классифицировать как «небезопасный и непрофессиональный», поскольку он увеличивает риск просчетов, ошибок и несчастных случаев, заявили в штаб-квартире в Нортвуде.