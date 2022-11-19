Наталья Штурм похвасталась помолвочным кольцом

Певица нашла богатого поклонника на отдыхе в Занзибаре, о свадьбе он заговаривал еще в прошлом году.

Певица Наталья Штурм была замужем два раза и пережила два развода. У звезды взрослые дочь и сын, она уже стала бабушкой, сообщает МК.

А несколько лет назад исполнительница во время путешествия по Занзибару познакомилась с неким богатым мужчиной по имени Альберт.

Поклонник еще в минувшем году заводил беседы о женитьбе. А теперь подарил Штурм помолвочное кольцо.

Наталья показала поклонникам колечно в видеоролике. «Бирманская шпинель — драгоценный камень, как и бриллиант, только редкий. В нем 3,4 карата, цвет красно-оранжевый. Альберт надел его мне на пальчик. Я теперь невеста», - похвасталась Штурм.

Певица решила подсчитать, сколько вложила и сколько продолжает вкладывать в свою внешность. Штурм перечислила необходимые процедуры и их цену. Сумма оказалась внушительной и соотносима со стоимостью квартиры в регионе.