В администрации Энергодара заявили, что мэр города Александр Волга освобождён от занимаемой должности.

19 ноября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на источник в местной администрации, заявило о том, что мэр Энергодара Александр Волга освобождён от занимаемой должности.

Сам Волга на данный момент никак не прокомментировал данную информацию и в своём личном Telegram-канале сообщил лишь о том, что провёл вчера, 18 ноября 2022 года, личный приём жителей города, где расположена Запорожская АЭС.