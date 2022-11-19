Мэр Энергодара Александр Волга освобождён от занимаемой должности
2022-11-19 23:23
В администрации Энергодара заявили, что мэр города Александр Волга освобождён от занимаемой должности.
19 ноября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на источник в местной администрации, заявило о том, что мэр Энергодара Александр Волга освобождён от занимаемой должности.
Сам Волга на данный момент никак не прокомментировал данную информацию и в своём личном Telegram-канале сообщил лишь о том, что провёл вчера, 18 ноября 2022 года, личный приём жителей города, где расположена Запорожская АЭС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Мэр Энергодара Александр Волга освобождён от занимаемой должности
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
Зеленский: самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе и Харькове
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США