Deutsche Bank: Европа оказалась в опасной зависимости от иностранных банков

Генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг предупредил, что Европа оказалась в опасной зависимости от зарубежных банков.

Он сравнил угрозу с зависимостью от внешних источников энергии, отметив, что эту ситуацию нужно срочно изменить.

Севинг подчеркнул, что в ином случае Европа сможет рассчитывать в плане финансирования только на иностранные банки.

Он рассказал о существенных препятствиях в части финансирования клиентов с долгами напомнил, что этот бизнес может сыграть важную роль на этапе восстановления экономики.