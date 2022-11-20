Deutsche Bank: Европа оказалась в опасной зависимости от иностранных банков
2022-11-20 00:39
Генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг предупредил, что Европа оказалась в опасной зависимости от зарубежных банков.
Он сравнил угрозу с зависимостью от внешних источников энергии, отметив, что эту ситуацию нужно срочно изменить.
Севинг подчеркнул, что в ином случае Европа сможет рассчитывать в плане финансирования только на иностранные банки.
Он рассказал о существенных препятствиях в части финансирования клиентов с долгами напомнил, что этот бизнес может сыграть важную роль на этапе восстановления экономики.
Опубликовано: Светлана Репина
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