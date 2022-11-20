Ким Чен Ын пообещал ответить на угрозы США ядерным оружием

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал ответить на ядерные угрозы ядерным оружием. Это произошло после запуска межконтинентальной баллистической ракеты, которая может достичь США.

Ракета, по словам министра обороны Японии Ясуказу Хамада, пролетела около 620 миль по высокой траектории и достигла максимальной высоты 3728 миль.

Хамада подсчитал, что в зависимости от веса боеголовки ракета может пролететь более 9000 миль, в этом случае вся материковая часть США будет включена в радиус ее действия.

В ответ на пуск ракеты в пятницу американские бомбардировщики B-1B приняли участие в отдельных совместных учениях с южнокорейскими и японскими боевыми самолетами.