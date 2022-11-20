Диетолог рассказала, как можно обмануть голод

По словам специалиста, мозг не сразу способен распознать, что организм насытился. В среднем чувство сытости приходит примерно через 20 минут после обеда.

Чтобы не набрать лишний вес, важно научиться обманывать голод. Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина считает, что для этого нужно использовать низкокалорийные, но объемные продукты - например, овощи.

«Чтобы не происходило переедания, голод нужно обманывать», — цитирует Соломатину радио Sputnik.

По словам специалиста, мозг не сразу способен распознать, что организм насытился. В среднем чувство сытости приходит примерно через 20 минут после обеда или ужина, потому необходимо обмануть чувство голода.

«Лучше всего это сделать с помощью объемных, но низкокалорийных продуктов, которые способны наполнить желудок. В этом плане подойдут овощи», — подчеркнула эксперт.

Специалист утверждает: эти продукты наполнят желудок, и организм перестанет вырабатывать грелин - так называемый «гормон голода».