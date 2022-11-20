Оскар Кучера заявил, что считает Настю Ивлееву «не самым далеким человеком»
Актер и телеведущий объяснил, в чем феномен блогера и сравнил ее с другой популярной блондинкой, Ольгой Бузовой.
Актер и телеведущий Оскар Кучера подверг критике популярного блогера Настю Ивлееву, назвав девушку лидером движения необразованных женщин, сообщает 5-tv.ru.
Он подчеркнул, что блондинка прославилась благодаря армии подобных «недалеких» поклонников. То есть, соответствовала запросу общества.
«Мне кажется, она не самый далекий человек, хотя она суперзвезда. Я смотрел несколько программ с нею. Понимаю, что есть в ней нечто от сохи: простое и близкое народу - как в Бузовой», — высказал свое мнение 48-летний Кучера в интервью Елене Якимчук на YouTube.
Осуждать Ивлееву и телеведущую Ольгу Бузову при этом актер не спешит. Он считает, они нужны публике, раз пользуются признанием. Дамы также вдохновляют свою аудиторию, потому что, глядя на них, девушки без знаний и талантов начинают верить в собственный потенциал.
«Смотрят на нее, думают: если она смогла, я тоже смогу. У идет них проекция: это лидер движения необразованных, невоспитанных женщин. Если она на этом зарабатывает деньги, и она способна, то почему нет», — сыронизировал Кучера.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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