Миллионер из трущоб: Индийские власти решили подарить квартиры двум ребятишкам, сыгравшим главных героев

Случилось это после того, как фильм получил восемь “Оскаров”. Действительно миллионеры из трущоб!

Гонорар, который был заработан тремя ведущими детьми-актерами, был помещен режиссером Дэнни Бойлом в доверительное управление.

Получить свои зарплаты актеры смогли только после окончания начальной школы по достижении ими 16-летнего возраста.

В качестве сладкой пилюли компания наняла детям авторикшу (почти что нянька-телохранитель), чтобы он каждый день отвозил ребят в школу до ее окончания.