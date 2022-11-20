Миллионер из трущоб: Индийские власти решили подарить квартиры двум ребятишкам, сыгравшим главных героев
2022-11-20 14:53
Случилось это после того, как фильм получил восемь “Оскаров”. Действительно миллионеры из трущоб!
Гонорар, который был заработан тремя ведущими детьми-актерами, был помещен режиссером Дэнни Бойлом в доверительное управление.
Получить свои зарплаты актеры смогли только после окончания начальной школы по достижении ими 16-летнего возраста.
В качестве сладкой пилюли компания наняла детям авторикшу (почти что нянька-телохранитель), чтобы он каждый день отвозил ребят в школу до ее окончания.
Опубликовано: Игнат Ветров
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