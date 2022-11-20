Телеврач Александр Мясников назвал причины появления тромбов и способы их профилактики

Для профилактики тромбоза нужно вести более активный образ жизни и больше двигаться. Нужно отказаться от сигарет и начать принимать рыбий жир.

Врач и телеведущий рассказал, кто попадает в зону риска и как избежать тромбоза.

По словам Александра Мясникова, тромбоз нередко возникает в силу наследственности. Он может появиться после перенесённых инфекций, у курильщиков, людей с избыточным весом и ведущих сидячий образ жизни.

Для профилактики тромбоза нужно вести более активный образ жизни и больше двигаться. Нужно отказаться от сигарет и начать принимать рыбий жир, который насытит организм полиненасыщенными жирными кислотами.

Что касается кроверазжижающих препаратов, то лучше принимать их по рекомендации врача. Бесконтрольный приём такого рода лекарств может привести к нежелательным последствиям для крови и другим отклонениям в здоровье.

«Омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, пожалуй, единственная субстанция,влияющая на свёртываемость крови», — уточнил доктор Мясников.