Телеврач Александр Мясников назвал причины появления тромбов и способы их профилактики
Для профилактики тромбоза нужно вести более активный образ жизни и больше двигаться. Нужно отказаться от сигарет и начать принимать рыбий жир.
Врач и телеведущий рассказал, кто попадает в зону риска и как избежать тромбоза.
По словам Александра Мясникова, тромбоз нередко возникает в силу наследственности. Он может появиться после перенесённых инфекций, у курильщиков, людей с избыточным весом и ведущих сидячий образ жизни.
Для профилактики тромбоза нужно вести более активный образ жизни и больше двигаться. Нужно отказаться от сигарет и начать принимать рыбий жир, который насытит организм полиненасыщенными жирными кислотами.
Что касается кроверазжижающих препаратов, то лучше принимать их по рекомендации врача. Бесконтрольный приём такого рода лекарств может привести к нежелательным последствиям для крови и другим отклонениям в здоровье.
«Омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, пожалуй, единственная субстанция,влияющая на свёртываемость крови», — уточнил доктор Мясников.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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