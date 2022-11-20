Der Spiegel: бундесвер готовит план на случай войны Германии с Россией
Бундесвер проведёт военную подготовку на случай прямой конфронтациии Германии с Россией.
20 ноября немецкий журнал Der Spiegel, со ссылкой на конфиденциальный документ, подписанный главным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном, анонсировал проведение «военной оборонительной и оперативной подготовки» из-за того, что Россия якобы представляет собой угрозу для Германии, которая требует создания плана на случай возможного начала войны.
Цорн также считает, что Федеративной Республике Германия необходимо сделать свою армию более надёжной, а не полагаться на поддержку остальных стран блока НАТО или Европейского союза, сформировав к 2024 году хотя бы одну полностью оснащённую дивизию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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