Более 3,5 тысяч фур стоят на приграничных пунктах пропуска Беларуси и ЕС
На границе ЕС и Беларуси на въезд и выезд собралось более 3,5 тысяч фур, и очередь продолжает расти.
Госпогранкомитет Беларуси заявил, что по состоянию на утро воскресенья 20 ноября на границе выстроилась очередь из фур, в которой уже более трех с половиной тысяч машин. Такой коллапс белорусские пограничники объясняют нерасторопностью действий своих коллег со стороны ЕС.
Наибольшее количество машин скопилось на литовском направлении на таких пунктах как Видзы, Привалка, Каменный лог, Бенякони и Котловка. На польском участке ситуация чуть более обнадеживающая, но не на много. Сильно перегружены пункты Козловичи и Берестовица.
690 большегрузов стоит и на латвийской границе. В Урбанах их 230, а в Григоровщине 460. При этом переход Брест полностью свободен к проезду.
Опубликовано: Эльза Ли
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Президент ФИФА Инфантино открыл ЧМ 2022 под теплые аплодисменты
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
В Германии прошли митинги против военной операции Турции в Сирии и Ираке
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США